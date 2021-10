SONDAGGIO: il tuo pronostico di Juve Stabia-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

La sfida tra Juve Stabia e Palermo è in programma lunedì sera al "Menti": puoi votare da questo momento fino all'inizio della partita

E' tempo di tornare in campo dopo la vittoria conquistata contro il Campobasso. Il Palermo di Giacomo Filippi affronterà lunedì sera la Juve Stabia - ancora imbattuta in campionato - nella gara valevole per il settimo turno del Girone C di Serie C. La sfida è in programma alle ore 21:00 allo Stadio "Romeo Menti".