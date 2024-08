SONDAGGIO: il tuo pronostico di Cremonese-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

I rosanero sfideranno in trasferta la Cremonese nella terza giornata di campionato: puoi votare fino all’inizio della partita.

Dopo le due sconfitte di fila rimediate contro Brescia e Pisa, il Palermo tornerà in campo questa sera. La squadra di Alessio Dionisi affronterà allo Stadio "Zini" la Cremonese di Giovanni Stroppa nella gara valevole per la terza giornata del campionato di Serie BKT, in programma alle ore 20:30.