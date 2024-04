SONDAGGIO: il tuo pronostico di Cosenza-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

Poco più di ventiquattro ore e sarà Cosenza-Palermo. Dopo il pareggio per 2-2 ottenuto contro la Sampdoria di Andrea Pirlo al "Renzo Barbera", Matteo Brunori e compagni torneranno in campo sabato pomeriggio. La squadra di Michele Mignani affronterà allo Stadio "Gigi Marulla" gli uomini di William Viali, che non vincono in campionato dallo scorso febbraio. Il match, valevole per la trentatreesima giornata di Serie B, è in programma alle ore 16:15.