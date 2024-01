SONDAGGIO: il tuo pronostico di Cittadella-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

Archiviata la sosta invernale, il Palermo tornerà in campo sabato 13 gennaio. La squadra di Eugenio Corini affronterà fra le mura dello Stadio "Pier Cesare Tombolato" il Cittadella di Edoardo Gorini, in serie positiva da otto gare. Il match, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie B, la prima del girone di ritorno, è in programma alle ore 14:00.