SONDAGGIO: il tuo pronostico di Ascoli-Palermo. Come finirà? (1-X-2)

Dopo le due vittorie consecutive conquistate in trasferta contro la Reggiana e al "Renzo Barbera" contro la Feralpisalò, il Palermo tornerà in campo domani, sabato 16 settembre. La squadra di Eugenio Corini affronterà allo Stadio "Del Duca" l'Ascoli di William Viali, reduce dalla sconfitta sul campo del Sudtirol prima della pausa Nazionali. Il match, valevole per la quinta giornata del campionato di Serie B, è in programma alle ore 14:00.