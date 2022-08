SONDAGGIO, De Rose lascia Palermo e va al Cesena: chi il prossimo capitano rosanero?

Si chiude definitivamente l'esperienza con la maglia rosanero di Francesco De Rose, ex capitano del Palermo FC passato ufficialmente al Cesena di Domenico Toscano. Approdato in rosanero nella sessione invernale della campagna trasferimenti della stagione di Serie C 2020-2021 sotto la guida tecnica di Roberto Boscaglia, De Rose è stato leader carismatico dentro e fuori dal rettangolo di gioco, tra i trascinatori della compagine siciliana che lo scorso 12 giugno ha conquistato la promozione in Serie B con il Palermo, dopo la cavalcata trionfale nei playoff promozione di Serie C 2021-2022 agli ordini dell'ex tecnico rosanero Silvio Baldini. Per De Rose 67 le presenze con la maglia della compagine del capoluogo siciliano, condite da 8 assist.