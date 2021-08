SONDAGGIO: arriva Jacopo Dall’Oglio, come valuti il suo acquisto?

Il centrocampista milazzese con un passato importante con le maglie di Reggina, Brescia e Catania è arrivato da poco a Palermo

Il Palermo ha messo a segno un colpo niente male per la Serie C, i rosanero si sono infatti assicurati le prestazioni di Jacopo Dall'Oglio. L'ormai ex centrocampista di Catania e Brescia è arrivato in Sicilia solo qualche giorno fa, adesso i tifosi si chiedono se sia stato l'acquisto più importante della finestra di calciomercato.