Soleri: “Vittoria che dimostra che il Palermo c’è. Ora testa alla Turris”

Le dichiarazioni dell'attaccante del Palermo, Edoardo Soleri, a margine del successo maturato contro il Foggia

"Sono contento della prestazione della squadra, dovevamo dare una risposta a quanto fatto nelle scorse settimane dove non siamo riusciti a raccogliere i tre punti. Ci voleva una vittoria convincente come questa per far capire che il Palermo c'è. Siamo stati bravi noi contro un'ottima squadra come il Foggia, quando sblocchi una partita subito è tutto più facile. Oggi siamo riusciti a fare tutto quello che ci chiedeva il mister, adesso testa alla complicata sfida contro la Turris".