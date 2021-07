Soleri: “Trattativa veloce, al Palermo non si può rinunciare. Toni? Mi ispiro a lui”

Voglia di incidere e determinazione. Questo il biglietto da visita di Edoardo Soleri, neo attaccante del Palermo presentatosi quest'oggi in conferenza stampa direttamente dal ritiro di San Gregorio Magno

⚽️

Voglio dimostrare quello che valgo, qui ne avrò la possibilità.

Parola di Edoardo Soleri. Tanto entusiasmo e voglia di fare per il neo acquisto del Palermo targato Hera Hora. Un tassello di fondamentale importanza per il reparto offensivo di Giacomo Filippi che - oltre a Fella - avrà un attaccante dalle caratteristiche tecniche duttili da poter inserire in campo anche a partita in corso. Un'avventura, quella dell'ex Padova, che sembra cominciare nel migliore dei modi a giudicare dalle sue prime dichiarazioni da giocatore rosanero. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni.

"Volevo ringraziare il presidente e il direttore per questa opportunità, un grazie anche ai tifosi che mi hanno scritto. Palermo è una piazza importante che deve ambire sempre a vincere, sono venuto qui per far vedere quello che valgo. Spero di poterci riuscire qui, negli ultimi anni magari anche per colpa della pandemia non ci sono riuscito. In questi giorni stiamo lavorando molto con il mister, mi sto trovando bene con i ragazzi".

"La trattativa è stata veloce perché quando ho saputo di Palermo dal mio procuratore non ci ho pensato un attimo anche se c'erano altre squadre. Quando ho saputo di questa possibilità ho avuto subito voglia di indossare questa maglia, ho solo aspettato i programmi del Padova prima di accettare ma non ho mai avuto dubbio. Le esperienza all'estero non mi hanno penalizzato, ho fatto una scelta in controtendenza che mi ha comunque fatto crescere. Obiettivo? È quello di vincere più partite possibili e poi vedremo dove arriveremo, non ci poniamo limiti. Toni? Per me Luca era un punto di riferimento e vederlo era qualcosa di pazzesco. Mi hanno paragonato a lui da piccolo, io cerco di apprendere più che posso guardando qualche suo video. Spero di poter fare bene quanto lui anche se è davvero impossibile da emulare per quello che ha fatto durante la sua carriera".