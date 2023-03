Soleri: “Testa al Modena, voglio fare sempre meglio. Siamo un grande gruppo”

"Venerdì sera contro il Modena sarà una partita difficile perché è una squadra forte, come del resto lo sono tutte le formazioni presenti in questo campionato. Stiamo già preparando da ieri la gara, cercando di recuperare al meglio con il lavoro del mister. La formazione di Tesser è forte, ma al "Renzo Barbera" con il supporto dei nostri tifosi, che riempiranno lo stadio, arriverà certamente una spinta in più per riuscire ad invertire questo trend di pareggi e tornare alla vittoria. Anche a Cittadella ci hanno sostenuto tantissimi tifosi, ma non è la prima volta. Tra questo e lo scorso anno sono stati sempre uniti alla squadra, facendoci sentire come se fossimo in casa anche se in realtà eravamo in trasferta. La spinta dei nostri tifosi si sente ed anche gli avversari, tra le loro mura amiche sentono la pressione dei nostri sostenitori e questo ci rende orgogliosi dei nostri tifosi e siamo felici di riuscire a portare tanta gente anche lontano dal "Barbera" e speriamo di regalare loro più soddisfazioni possibili da qui alla fine del campionato. I due gol realizzati finora sono stati importanti perché hanno comunque portato quattro punti ma è chiaro che per un attaccante i gol sono sempre importanti. Io cerco sempre di dare il massimo e lavorare per la squadra. Sono contento ma cerco di fare sempre meglio. Come dice mister Corini, noi siamo tutti titolari e non ci sono riserve e credo che questo sia vero, perché lo scorso anno, ed anche questa stagione, chi entra sa subito farsi trovare pronto, tutti si allenano al massimo per essere utili alla causa Palermo. Anche i nuovi arrivati sono stati accolti al massimo diachi, come me, era già qui da più tempo, perché siamo un grande gruppo e la forza di questa squadra è la coesione del collettivo, che ha voglia di stare insieme e raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati".