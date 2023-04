Soleri: “Più cattivi col Cosenza. Futuro? So cosa voglio. Palermo in A, giuro che…”

"Match contro il Cosenza? Sarà una partita difficile, sono reduci da una serie positiva. Verranno qua per ottenere punti preziosi in chiave salvezza, noi ci dobbiamo far trovare pronti e stiamo preparando la partita perché anche noi abbiamo un obiettivo importante. Vogliamo riscattare la sconfitta di Parma dove forse meritavamo qualcosa in più. Dobbiamo mettere un pò di cattiveria in più per vincere lunedì. Serie A con la maglia del Palermo? Sarebbe un sogno per tutta la squadra, un'emozione indescrivibile. Qui a Palermo sto benissimo e vorrei rimanerci più tempo possibile. Idolo calcistico? Francesco Totti e De Rossi sono i miei due idoli. Riti pre gara? Ascolto spesso le stesse canzoni prima della partita, non ne ho uno in particolare. Cosa sarei disposto a fare in caso di Serie A? Qualsiasi cosa, possono decidere anche i tifosi. Tagliarmi i capelli, cosa che non ho mai fatto! (ride ndr). Posti preferiti? Sono legato a Mondello, mi rilassa passeggiare in spiaggia con il mio cane".