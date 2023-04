Soleri: “Nazionale? Rispondo così. City Group top, già al Barbera con la Roma…”

"Chiamata del Palermo? Ero molto contento, quando ho fatto qualche panchina in Serie A con la Roma avevo incrociato il Palermo e mi avevano impressionato i tifosi. Quando è arrivata la chiamata, non c'ho pensato due volte e non vedevo l'ora di firmare. Cibo preferito? Forse cannolo e cassata al forno (ride ndr). Sogno di indossare la maglia azzurra? E' normale che tutti i giocatori quando iniziano hanno il sogno di arrivare in Nazionale però penso che in questo momento devo cercare di migliorarmi giorno dopo giorno. E' presto forse per me per parlare di Nazionale, ci sono giocatori che lo meritano di più. Io devo continuare a far bene e a lavorare per arrivarci magari un giorno."