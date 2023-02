Soleri: “Felice per gol da 3 punti, amo Palermo. Con Brunori è dura, quando entro…”

Stacco imperioso e perfetto timing sulla sfera per battere Contini e scacciare le scorie psicologiche di mesi non semplici. Edoardo Soleri, protagonista assoluto della promozione in Serie B del Palermo targato Baldini, con dodici reti messe a segno da subentrato, non è partito in cima alle gerarchie tecniche di Corini nella prima parte della nuova stagione. Tanta panchina, scampoli di partita, comprensibile fatica a trovare ritmo e condizione ideale per incidere. Umiltà, abnegazione, perseveranza, il terminale offensivo scuola Roma ha continuato a spingere al massimo e non si è smontato. La corte serrata di un paio di club nella finestra invernale di mercato si scontra con la sua voglia di continuare ad imporsi con la maglia rosanero anche in categoria superiore. Il gol vittoria contro la Reggina è il giusto premio alla professionalità ed al carattere di un ragazzo profondamente legato ai colori rosanero, come conferma lo stesso calciatore nel corso di un'intervista concessa a "La Gazzetta dello Sport".