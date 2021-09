Soleri: “Dal 1’ o dalla panchina, darò sempre il massimo. La concorrenza aiuta”

Al termine del derby siciliano tra ACR Messia e Palermo, le dichiarazioni dell'attaccante rosanero, Edoardo Soleri, autore del gol del pari, intervenuto in conferenza per analizzare l'1-1 contro la formazione peloritana

Finisce qui il derby siciliano tra ACR Messina e Palermo FC, in programma allo Stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia. Risultato che rispecchia l'andamento della gara tra le due formazioni scese in campo. Un tempo per parte con il risultato di 1-1 che accontenta le compagini scese in campo. In vantaggio la formazione giallorossa allenata dal tecnico campano Salvatore Sullo, su gol di Balde, lesto a ribadire in rete una palla vagante, nell'arietta piccola di Pelagotti. Nella ripresa è il Palermo di Giacomo Filippi a prendere in mano le chiavi del gioco trovando il gol del pari con Soleri, lesto a ribadire in rete la sfera, da distanza ravvicinata, dopo un precedente intervento del portiere peloritano su Luperini. Da segnalare per la squadra rosanero, un rigore sbagliato da Floriano prima del pari messo a segno dal numero 27 ex Roma. Al termine della sfida, l'autore del gol della compagine rosanero, Edoardo Soleri è intervenuto in conferenza stampa per analizzare l'1-1 contro la formazione giallorossa.