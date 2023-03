Soleri: “Cittadella? Meritavamo di più. Contento per Di Mariano, quell’assist…”

Protagonista assoluto della promozione in Serie B del Palermo targato Baldini , con dodici reti messe a segno da subentrato, Edoardo Soleri rappresenta una vera e propria arma in più per i rosanero, nonostante non sia partito in cima alle gerarchie tecniche di Eugenio Corini. Intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club, il numero 27 della compagine siciliana, ha fatto il punto sul momento vissuto dalla squadra reduce dal pareggio maturato contro il Cittadella .

"Sabato a Cittadella è stata una gara un pò difficile, perché comunque la Serie B è un campionato complicato. Siamo partiti andando subito sotto di due gol, ma siamo stati bravi a raddrizzarla rimontando l'avversario e portarla addirittura sul 3-2 per noi. Peccato per il 3-3, perché il loro gol del pari ci ha tagliato un pò le gambe, nelle ultime due gare abbiamo raccolto meno di quanto abbiamo realmente meritavamo. Tra Pisa e Cittadella, anche se alla fine al "Tombolato" non siamo partiti bene, abbiamo saputo riprendere la gara da grande squadra e sicuramente meritavamo di più. Sono contento di aver fatto assist per "Kekko" (Di Mariano, ndr), perché penso che sia un giocatore molto importante per noi e sono contento per lui che abbia potuto realizzare la sua doppietta personale. Io sono un attaccante e cerco sempre di fare gol, ma mettere i mie compagni nelle condizioni di riuscire a segnare è una cosa che mi piace tanto, penso che dare la soddisfazione ad un compagno di poter realizzare un gol grazie ad un tuo assist sia una cosa molto bella. Siamo reduci da cinque risultati utili consecutivi e vicini a quello che è l'obiettivo prefissatoci quest'anno, poi è chiaro che una piazza come Palermo sogni in grande e noi per primi sappiamo di essere una squadra forte, quindi credendoci fino alla fine e cercare di arrivare alla fine con più punti possibili per cercare di sognare insieme".