Soleri: “Bello segnare, ma potevamo fare di più. Il campo ci ha penalizzato”

Le parole del tecnico del Palermo dopo il match contro l'ACR Messina

Termina in parità il derby siciliano tra ACR Messina e Palermo. Un match difficile da interpretare con le due formazioni che hanno fatto fatica a interpretare il proprio calcio creando poche occasioni nell'arco del match. La sfida del "Luigi Razza" di Vibo Valentia, vista l'indisponibilità del "Franco Scoglio" di Messina, ha visto andare in vantaggio i peloritani con la rete di Balde che grazie a una disattenzione difensiva dei rosanero ha trafitto Alberto Pelagotti. In apertura di secondo tempo il Palermo entra in campo con un'altra voglia, Luperini conquista un calcio di rigore, con Floriano che però sbaglia e tira alto. A trovare il gol del pareggio sarà Edoardo Soleri, il più rapido ad arrivare sul pallone dopo due ottime risposte del portiere messinese Lewandowski su Gregorio Luperini.