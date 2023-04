Soleri: “Baldini-Corini? Ecco cosa cambia. Rapporto con Brunori. I miei errori…”

Spingere al massimo durante gli allenamenti settimanali, cercare di sfruttare al meglio ogni minimo ritaglio concessogli da Corini, nell'auspicio di sovvertire le gerarchie tecniche in seno al roster offensivo rosanero. Edoardo Soleri, da protagonista e bomber part-time nell'anno della promozione in Serie B con Baldini in panchina, si è ritrovato a masticare amaro, tra briciole di minutaggio e tante panchine, nella prima parte del campionato cadetto 2022-2023. Perseveranza, spirito di sacrificio e carattere non fanno certo difetto all'attaccante classe 1997 che, con pazienza, lavoro ed umiltà, si è guadagnato nuovamente il ruolo di protagonista sul rettangolo verde. Gol decisivo, da subentrato, al Barbera contro la Reggina, poi due firme d'autore, con il pregio della titolarità, nelle sfide alle emiliane Modena e Parma. Semplicità, trasparenza ed affabilità lo rendono amatissimo ai tifosi del Palermo, che non perdono occasione per tributargli affetto e stima dentro e fuori dal campo. In vista del rush finale della regular season, la boa scuola Roma ha concesso un'interessante intervista esclusiva alla redazione di Mediagol.it.