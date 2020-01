Sforzini: “Palermo vale tanto, resterei qui a vita. Doppia cifra? Rispondo così. Faccio fatica a segnare se…”

“Fatico a segnare entrando dalla panchina”.

Parola di Ferdinando Sforzini. Diversi sono stati i temi trattati dall’attaccante del Palermo, intervistato ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ edizione Sicilia: dalla rete messa a segno contro il Marina di Ragusa, la prima da titolare, che è valsa tre punti, alla possibilità di vestire la maglia rosanero fino alla fine della sua carriera. Di seguito, le sue dichiarazioni.

“Ad Avellino ho iniziato a segnare subito perché giocavo, poi con l’arrivo di Bucaro siamo passati al 4-3-3 e il tecnico ha preferito puntare su De Vena, anche se poi siamo tornati a giocare con due attaccanti e ho ritrovato spazio. Fatico a segnare entrando dalla panchina. A Palermo ha dimostrato il contrario? È la prima volta che mi succede, a parte i due di quest’anno, da subentrato ho fatto un gol con l’Avellino, uno con il Grosseto e uno con il Vicenza. In totale 5 gol sui 112. Vorrà dire qualcosa. Prendo quello di Marina di Ragusa come un punto di partenza. Palermo per me vale tanto. È stata una chiamata inaspettata. Non avevo mai giocato in questo stadio e ho fatto gol alla prima apparizione. Tante coincidenze positive”, ha spiegato Sforzini.

“Se cerco la conferma in C? Resterei qui a vita, ma quando ho programmato qualcosa è avvenuto sempre il contrario. Penso a vincere il campionato, poi si vedrà. Se penso alla doppia cifra? Non mi pongo limiti. Sì, si può fare, se penso che giocando poco ho segnato 3 gol e ho avuto due occasioni nette con San Tommaso e Roccella, significa che ho costruito 5-6 palle gol. Non mi sono mai demoralizzato perché ho visto che ci sono”, ha concluso.