Serie D, cala il sipario sulla stagione 2019-2020: la Serie C pronta ad accogliere le nove promosse. Il Palermo attende…

La Serie D si ferma, ripartono invece i campionati di A, B e C.

Questo il principale verdetto deliberato dal Consiglio odierno della FIGC che ha ratificato la ripresa prossima dei tornei professionistici sancendo contestualmente lo stop definitivo per l’universo dilettantistico in seguito all’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus.

La stagione 2019/20 per quanto concerne la Serie D si conclude di fatto qui. Saranno ufficializzate nei prossimi giorni le promozioni in categoria superiore delle nove squadre prime classificate dei nove gironi, in ossequio al criterio della cristallizzazione delle classifiche al momento della sospensione dei tornei per definire promozioni e retrocessioni. Si attende il comunicato ufficiale da parte di FIGC e LND, così da poter confermare il ritorno tra i professionisti del Palermo che sarà accompagnato nella nuova Serie C da altre otto società che disputeranno il girone di pertinenza: Lucchese, Pro Sesto, Mantova, Grosseto, Campodarsego, Matelica, Turris e Bitonto. Resta definire il destino del Foggia che al momento resta in D, a meno di un possibile ripescaggio a causa di una mancata iscrizione da parte di qualche club alla prossima Lega Pro.