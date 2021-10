Serie C, Palermo-Virtus Francavilla: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

La sfida tra Palermo e Virtus Francavilla è in programma alle ore 21:00 allo Stadio "Renzo Barbera"

E' tempo di tornare in campo. Alle ore 21:00, allo Stadio "Renzo Barbera", il Palermo sfiderà la Virtus Francavilla di mister Taurino. La gara valevole per la decima giornata del Girone C di Serie C 2021-2022 sarà aperta al pubblico. I biglietti per i settori Curva, Gradinata e Tribuna sono in vendita fino alle ore 20:45 o comunque fino a esaurimento disponibilità (QUI I DETTAGLI).