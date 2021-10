Palermo-Virtus Francavilla, info biglietti: tagliandi in vendita per il match

I tifosi del Palermo potranno acquistare da oggi i tagliandi per la sfida tra i rosanero e la Virtus Francavilla

Apre oggi la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Virtus Francavilla, pervista per mercoledì 20 ottobre alle 21.00 allo stadio Renzo Barbera.

A partire da oggi alle 18.00, sono in vendita sul circuito Vivaticket i biglietti per i settori Curva, Gradinata e Tribuna.

SETTORE OSPITI: contestualmente è aperta anche la vendita per i tagliandi del settore ospiti che saranno disponibili per i residenti nella regione di provenienza della squadra ospite fino alle 19:00 del giorno antecedente la gara al prezzo di 10€.

Si ricorda che, in virtù delle concessioni attualmente in vigore in zona bianca, ai 2500 posti disponibili allo stadio Renzo Barbera per i tifosi rosanero abbonati della stagione in corso, si aggiungono i posti vendibili come biglietti singoli fino al raggiungimento del 75% della capienza dello stadio.