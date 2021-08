Serie C, Palermo-Latina su Eleven Sports: le gare del girone C live in streaming

Anche per la prossima stagione 2021-2022 i diritti televisivi del campionato di Serie C sono stati assegnati al canale web Eleven Sports, piattaforma online con sede nel Regno Unito. Palermo-Latina andrà in scena domenica 29 agosto alle ore 20.00

Anche per quanto concerne la stagione calcistica 2021-2022, i diritti televisivi del campionato di Serie C sono stati assegnati alla piattaforma Eleven Sports, che trasmetterà in live streaming tutte le gare della Lega Pro.

Si parte sabato 28 agosto alle ore 20.30 con le dirette streaming e on demand delle prime tre gare del girone C di Serie C, Monopoli-Catania, Monterosi-Foggia e Paganese-ACR Messina. A Chiudere la prima giornata del raggruppamento del centro-sud di Lega Pro sarà il match tra Potenza e Bari, in programma lunedì 30 agosto alle 21.00 allo Stadio "Alfredo Viviani".

DI SEGUITO IL PALINSESTO COMPLETO DEL PRIMO TURNO DEL GIRONE C DI LEGA PRO

Sabato 28 agosto, ore 20.30 - Monopoli-Catania;

Sabato 28 agosto, ore 20.30 - Monterosi-Foggia;

Sabato 28 agosto, ore 20.30 - Paganese-ACR Messina;

Domenica 29 agosto, ore 20.30 - PALERMO-Latina;

Domenica 29 agosto, ore 20.30 - Taranto-Turris;

Domenica 29 agosto, ore 20.30 - Vibonese-Picerno;

Domenica 29 agosto, ore 20.30 - Avellino-Campobasso;

Domenica 29 agosto, ore 20.30 - Catanzaro-Virtus Francavilla;

Domenica 29 agosto, ore 20.30 - Fidelis Andria-Juve Stabia;

Lunedì 30 agosto, ore 21.00 - Potenza-Bari