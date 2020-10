Serie C, l’allarme di Ghirelli: “Senza aiuti rischiamo il collasso. Il Palermo e la bolla…”

Parola a Francesco Ghirelli.

Il numero uno della Lega Pro, intervenuto in conferenza stampa in occasione della presentazione della partnership tra l’Olbia e il Mater Olbia Hospital, è tornato a parlare dei dieci casi di positività al Coronavirus emersi in casa Palermo nella giornata di mercoledì e della cosiddetta bolla stile NBA. Da circa tre settimane i giocatori di ventidue squadre della NBA, il principale campionato di basket nordamericano, vivono confinati nel resort di Disney World, in Florida, seguendo rigidissimi protocolli anti-Covid.

“Se prendiamo il caso di Palermo-Turris, il club rosanero, dopo le riscontrate positività e il suggerimento dell’autorità sanitaria locale, ha utilizzato questo sistema. E io vorrei avere, per adottarla, le risorse finanziarie che ha il basket americano – ha dichiarato Ghirelli, come riportato da ‘TuttoMercatoWeb’ -. Per noi deve essere chiaro che gli stadi sono chiusi, non ci sono introiti dai botteghini, gli sponsor hanno problemi non avendo impianti sportivi aperti, il protocollo sanitario costa: con grande senso civico, però, i presidenti dei club si sobbarcano questi costi e disagi, ma è evidente che se non arrivano aiuti a dicembre-gennaio rischiamo il collasso”.