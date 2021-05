Serie C, il regolamento dei playoff: il Palermo vuole sognare un posto in Serie B

Il Palermo ha conquistato un posto per i playoff di Serie C.

I rosanero al termine della stagione regolare si sono piazz ati al settimo posto e adesso nel primo turno degli spareggi dovranno affrontare in casa il Teramo. La sfida si disputerà in gara secca con gli uomini di Filippi che avranno a disposizione un doppio risultato, infatti anche in caso di parità passerebbero il turno. In vista dell’inizio dei playoff, è opportuno ripassare le regole legate agli accoppiamenti.