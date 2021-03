Serie C, girone C: vincono Avellino e Ternana, festa rimandata per gli umbri. Risultati e classifica

33a giornata del campionato di Serie C (girone C).

Sono stati tre i match che si sono disputati nel corso del pomeriggio: posticipata la sfida tra Monopoli e Casertana oltre a Palermo–Foggia che si sarebbe dovuta giocare lunedì sera. Vince ancora la Ternana che supera 2-1 in trasferta il Bisceglie e mette le mani sulla B, agli umbri manca praticamente un punto per poter festeggiare la promozione. Successo di misura anche per l’Avellino che archivia la pratica Virtus Francavilla grazie a un rigore di Riccardo Maniero.Punto prezioso quello conquistato dal Potenza in casa della Viterbese, i lucani in vantaggio per 2-1 subiscono la rete del pari nei minuti di recupero.

RISULTATI

Cavese-Catania 0-2 (giocata sabato)

Bari-Paganese 2-0 (giocata sabato)

Vibonese-Teramo 3-1

Avellino-Virtus Francavilla 1-0

Bisceglie-Ternana 1-2

Monopoli-Casertana (posticipata)

Viterbese-Potenza 2-2

Turris-Catanzaro (ore 17.30)

Palermo-Foggia (posticipata)

riposa: Juve Stabia

CLASSIFICA

Ternana 78*

Avellino 63*

Bari 56*

Catanzaro 54**

Catania 49*

Juve Stabia 49*

Foggia 47*

Teramo 42*

Casertana 41**

Palermo 39***

Viterbese 36*

Monopoli 34***

Virtus Francavilla 34

Turris 34**

Potenza 32

Vibonese 31*

Paganese 27

Bisceglie 24**

Cavese 16***

* gare in meno