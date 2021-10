Serie C-Girone C, Vibonese-Palermo: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

La sfida tra Vibonese e Palermo è in programma alle ore 14:30 allo Stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia

E' tempo di tornare in campo. Alle ore 14:30, allo Stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia, il Palermo sfiderà la Vibonese di mister D'Agostino. La gara valevole per l'undicesima giornata del Girone C di Serie C 2021-2022 sarà aperta al pubblico. I biglietti messi a disposizione per il settore ospiti, al prezzo di 10€, si potevano acquistare fino alle ore 19:00 di ieri, sabato 23 ottobre online tramite il circuito Go2 e presso la ricevitoria "Scarlata" in Corso Tukory 145 a Palermo.