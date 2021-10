VIBONESE-PALERMO, LE SCELTE DI FILIPPI: LE PROBABILI FORMAZIONI

La sfida tra la Vibonese e il Palermo è in programma domenica 24 ottobre alle ore 14.30 allo Stadio "Luigi Razza"

Il Palermo alla ricerca continua del primo successo esterno in campionato, trionfo che manca ormai dalla scorsa stagione. In questa prima parte del torneo i rosanero hanno ottenuto solo tre pareggi ai quali si sono unite anche due pesanti sconfitte in casa di Taranto e Turris . L'undicesima giornata di campionato offre agli uomini di Giacomo Filippi l'opportunità di cambiare le carte in tavole e portare a casa per la prima volta tre punti lontano dal "Renzo Barbera". Sfidare i calabresi non sarà una passeggiata, nelle ultime tre uscite infatti la loro porta è rimasta inviolata e sono stati 5 i punti conquistati.

I Rosa si proiettano alla gara del "Luigi Razza" di Vibo Valentia senza diverse pedine importanti soprattutto in difesa, dove servirà rinunciare allo squalificato Perrotta, agli infortunati Marconi e Accardi. Ipotesi più che plausibile per mister Filippi sarà quella di affidarsi alla difesa a quattro con Doda e Giron terzini e la coppia Lancini-Buttaro in mezzo. Gli ultimi allenamenti hanno evidenziato la possibilità concreta che si attui un cambio modulo, in mezzo al campo dunque il trio composto da Odjer-Luperini e De Rose. In avanti dovrebbe ritrovare il posto dal primo minuto Matteo Brunori dopo l'iniziale panchina nella sfida vinta contro la Virtus Francavilla. Sulla trequarti vi sono cinque calciatori che si giocheranno due maglie: parliamo di Silipo, Fella, Floriano e Soleri senza dimenticare Nicola Valente che potrebbe essere schierato in un ruolo diverso.Il tecnico rosanero deve infatti capire se schierare un unico trequartista oppure restare a due, quello contro la Vibonese rischia dunque di essere un match rivoluzionario in termini di modulo.