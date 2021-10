Serie C-Girone C, Turris-Palermo: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

La sfida tra Turris e Palermo è in programma alle ore 14:30 allo Stadio "Liguori" di Torre del Greco: dove vederla in diretta tv e streaming

E' tempo di tornare in campo. Alle ore 14:30, alle Stadio "Liguori" di Torre del Greco, il Palermo sfiderà la Turris di Bruno Caneo . La gara, valevole per la nona giornata del campionato di Serie C-Girone C , sarà aperta al pubblico. I biglietti messi a disposizione per il settore ospiti, al prezzo di 10€ più diritti di prevendita, si potevano acquistare fino alle ore 19:00 di sabato 16 ottobre.

I tifosi potranno seguire la partita su Eleven Sports, la nota piattaforma streaming che anche quest’anno ha acquisito i diritti tv per trasmettere l’intero campionato di Serie C: il match sarà, dunque, visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale (www.elevensports.com) o sul canale Youtube dello stesso. Per gli utenti all’estero, invece, la gara sarà disponibile in streaming sulla piattaforma "196 Sports".