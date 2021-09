Serie C-Girone C, Taranto-Palermo: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

La sfida tra Taranto e Palermo è in programma sabato 11 settembre alle ore 17.30 allo Stadio Comunale "Erasmo Iacovone"

Tre giorni e sarà Taranto-Palermo . Sabato 11 settembre, alle ore 17.30, allo Stadio Comunale "Erasmo Iacovone", la compagine rosanero sfiderà gli uomini di Giuseppe Laterza . La gara, valevole per la terza giornata del nuovo campionato di Serie C-Girone C , sarà aperta al pubblico.

I tifosi potranno seguire la partita anche su Eleven Sports: il match, dunque, sarà visibile se in possesso di un abbonamento, sul portale o sul canale Youtube dello stesso. Non sarà trasmessa, invece, su Sky Sport. Le partite in programma via satellite, infatti, sono Foggia-Turris, Picerno-Bari e Avellino-Latina. Le prime due anche sui canali Sky del digitale terrestre.