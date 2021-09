Taranto-Palermo, (no) effetto tifosi: cinque i tagliandi emessi per i sostenitori rosa

Poco più di ventiquattro ore e sarà Taranto-Palermo. Ecco il dato sui biglietti venduti dal club di casa per assistere al match valido per la terza giornata del Girone C di Serie C

La terza giornata di Serie C è ormai alle porte. Dopo aver battuto il Latina e aver pareggiato a Vibo Valentia contro l'ACR Messina, il Palermo di Giacomo Filippi si appresta a sfidare in trasferta l'ostico Taranto guidato da Giuseppe Laterza. A guidare l'attacco della formazione di casa ci sarà l'ex di turno Andrea Saraniti coadiuvato dal fratello del ben noto Sebastian Giovinco, Giuseppe, in tandem con Versienti.

In Puglia si attende il fischio d'inizio con tanta trepidazione. Taranto-Palermo verrà disputata allo stadio Erasmo Iacovone trent'anni dopo l'ultima volta in cui nel campionato di Serie B i rosanero furono condannati alla retrocessione a causa della classifica avulsa dopo esser arrivati a pari merito proprio con i rossoblu e la Casertana.

"Dei circa seimila biglietti disponibili (ovvero il 50% della capienza dello stadio) già ne sono stati venduti oltre duemila, in attesa degli acquirenti dell'ultima ora", si legge sul Gds. Ben diversa è la situazione per quanto concerne il settore ospiti: dei 250 biglietti messi a disposizione sono stati emessi al momento solamente cinque tagliandi. Gruppi organizzati rosanero che, dunque, con ogni probabilità non saranno presenti allo stadio Erasmo Iacovone, teatro di Taranto-Palermo.