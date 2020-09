Serie C, girone C: primi tre punti per il Bari, male la Juve Stabia e pari interno per la Ternana

1a giornata del girone C di Serie C, quattro gare in programma alle 17,30 dopo le due (quattro con Trapani e Avellino) delle ore 15,00.

Inizia male il Palermo di Roberto Boscaglia che si arrende al Teramo che riesce a domare per 2-0 la compagine rosanero grazie alle reti di Santoro e Di Francesco. Nel primo pomeriggio pareggio interno per il Catania che non va oltre l’1-1 nella sfida contro la Paganese. Parte bene il Bari di Auteri che supera in trasferta per 3-2 la Virtus Francavilla, pari senza reti per la Ternana che non riesce a scardinare la difesa della Viterbese. Risultati e classifica dopo il primo turno.

Avellino-Turris (abbandonata per pioggia)

Catania-Paganese 1-1

Teramo-Palermo 2-0

Trapani-Casertana 0-3 (a tavolino)

Juve Stabia-Monopoli 1-2

Potenza-Catanzaro 2-1

Ternana-Viterbese 0-0

Virtus Francavilla-Bari 2-3

CLASSIFICA

Teramo 3

Bari 3

Potenza 3

Monopoli 3

Vibonese 3

Viterbese 1

Ternana 1

Paganese 1

Avellino 0

Trapani 0

Turris 0

Casertana 0

Virtus Francavilla 0

Juve Stabia 0

Catanzaro 0

Cavese 0

Palermo 0

Catania -3