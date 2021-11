Serie C-Girone C, Picerno-Palermo: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

La sfida tra il Picerno e il Palermo di Giacomo Filippi è in programma alle ore 14:30 allo Stadio 'Alfredo Viviani'

E' tempo di tornare in campo. Alle ore 14:30, sul terreno di gioco neutro dello Stadio "Alfredo Viviani" di Potenza, il Palermo sfiderà in trasferta il Picerno di Leonardo Colucci. La gara valevole per la sedicesima giornata del Girone C di Serie C 2021-2022, sarà trasmessa in diretta streaming su Eleven Sports. Il match sarà, dunque, visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale (www.elevensports.com) o sul canale Youtube dello stesso. Per gli utenti all’estero, invece, la gara sarà disponibili in streaming sulla piattaforma "196 Sports".