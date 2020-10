Serie C, girone C: pari rocambolesco tra Casertana e Ternana, Paganese e Cavese si accontentano

Alle ore 17,30 si sono disputate altre due gare valida per la quarta giornata del campionato di Serie C (girone C).

A scendere in campo la Ternana di Cristiano Lucarelli che ha impattato in casa della Casertana al termine di una gara rocambolesca terminata 3-3. Gli umbri sotto di due reti (Fedato e Matarese) hanno riacciuffato il pari con Falletti e Peralta e addirittura trovato il vantaggio con Furlan, il gol del definitivo pareggio lo ha messo a segno al 90′ Cuppone. Termina 0-0 la sfida tra Paganese e Cavese con i padroni di casa che non sfruttano un calcio di rigore che gli avrebbe permesse di portare a casa tre punti. A chiudere il quarto turno saranno le sfide Bisceglie–Turris e Foggia–Potenza in programma questa sera.

Casertana-Ternana 3-3

Paganese-Cavese 0-0

CLASSIFICA

Bari 10

Teramo 7*

Avellino 6**

Turris 6**

Juve Stabia 6

Ternana 6

Vibonese 5

Potenza 4**

Catanzaro 4*

Catania 3*

Monopoli 3*

Casertana 2**

Paganese 2

Virtus Francavilla 1

Palermo 1*

Viterbese 1

Cavese 1*

Foggia 0****

Bisceglie 0****

Trapani (escluso)

**** 4 partite da recuperare

*** 3 partite da recuperare

** 2 partite da recuperare

* 1 partita da recuperare