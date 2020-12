Serie C, girone C: pari pirotecnico del Palermo, vincono Avellino e Vibonese. Risultati e classifica

Nel pomeriggio si sono disputati tre recuperi concernenti il campionato di Serie C (girone C).

Le gare erano state posticipate a causa dell’emergenza Covid che nelle scorse settimane aveva colpito diversi club tra i quali figurava anche il Palermo. I rosanero al termine di una sfida davvero folle non va oltre il pari nella gara casalinga contro la Viterbese, un 3-3 pirotecnico che porta la firma di Lucca (doppietta) e Saraniti. Nelle altre due sfide del pomeriggio la Vibonese ha superato 2-0 in trasferta la Casertana, successo esterno anche per l’Avellino che ha vinto per 1-0 in casa del Potenza. Alle ore 18,00 toccherà al Catania che ospiterà il Bisceglie.

RISULTATI

Casertana-Vibonese 0-2 (recupero 10a giornata)

Palermo-Viterbese 3-3 (recupero 8a giornata)

Potenza-Avellino 0-1 (recupero 12a giornata)

Catania-Bisceglie ore 18,00 (recupero 10a giornata)

CLASSIFICA

Ternana 33

Bari 26*

Teramo 24*

Turris 20**

Catanzaro 19*

Foggia 18

Juve Stabia 18

Avellino 18 ***

Catania 16**

Palermo 16*

Vibonese 16 *

Monopoli 13**

Paganese 12

Virtus Francavilla 10

Bisceglie 10 ****

Potenza 10

Casertana 9***

Viterbese 8*

Cavese 5*

* riguardano le gare in meno (da recuperare) e di riposo vista l’esclusione del Trapani