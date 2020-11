Sarà Mario Cascone di Nocera Inferiore l’arbitro di Palermo-Viterbese.

Il fischietto campano sarà coadiuvato dagli assistenti Luca Feraboli di Brescia e Alessandro Maninetti di Lovere. Quarto ufficiale Mattia Pascarella di Nocera Inferiore. La gara, valida per il recupero dell’ottava giornata del campionato di Serie C – Girone C, è in programma mercoledì 2 dicembre 2020 alle ore 15 allo Stadio “Renzo Barbera”.