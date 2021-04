Serie C-Girone C, Palermo-Vibonese: ecco dove vedere la gara in diretta tv e streaming

Tutto pronto per Palermo-Vibonese

Alle ore 15.00, allo Stadio “Renzo Barbera”, le due compagini si sfideranno nel match valido per la 35a giornata del campionato di Serie C-Girone C. La gara, come ormai di consueto, si giocherà a porte chiuse, così come previsto dal protocollo sanitario anti-Covid.

Tuttavia, i tifosi potranno seguire il match su Eleven Sports: con la sospensione del servizio gratuito di trasmissione delle gare di Serie C su Facebook e YouTube, la gara sarà dunque visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale o sul canale Youtube dello stesso. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sky Sport al canale 254 (previo acquisto al costo di 4,99) l’evento non sarà disponibile su LIVENow. Sarà possibile seguire gratuitamente la diretta testuale della sfida anche su Mediagol.it.