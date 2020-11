Sarà Simone Galipo’ di Firenze l’arbitro di Palermo-Turris.

Il fischietto toscano sarà coadiuvato dal quarto ufficiale Daniele Rutella di Enna. La gara, valida per il recupero della sesta giornata del campionato di Serie C – Girone C, è in programma mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 15 allo Stadio “Renzo Barbera”.