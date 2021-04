Serie C-Girone C, Palermo-Foggia: ecco dove vedere la gara in diretta tv e streaming

Tutto pronto per Palermo-Foggia.

Alle ore 15.00, allo Stadio “Renzo Barbera”, le due compagini si sfideranno nel match valido per il recupero della trentatreesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. La gara, come ormai di consueto, si giocherà a porte chiuse, così come previsto dal protocollo sanitario anti-Covid.

Tuttavia, i tifosi potranno seguire il match su Eleven Sports: con la sospensione del servizio gratuito di trasmissione delle gare di Serie C su Facebook e YouTube, la gara sarà dunque visibile se in possesso di un abbonamento, sul portale o sul canale Youtube dello stesso. Ma non solo; la sfida sarà trasmessa anche in chiaro, visibile in diretta tv su Raisport + HD (canali 57 e 58 del digitale terrestre). Sarà possibile seguire gratuitamente la diretta testuale della sfida anche su Mediagol.it.