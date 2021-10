Serie C-Girone C, Palermo-Foggia: dove vedere la gara in diretta tv e streaming

Il match Palermo-Foggia, valevole per l'ottava giornata di Serie C, è in programma alle ore 17:30 allo Stadio "Renzo Barbera"

⚽️

E' tempo di tornare in campo. Alle ore 17:30, allo Stadio "Renzo Barbera", il Palermo sfiderà il Foggia di mister Zeman. La gara valevole per l'ottava giornata del Girone C di Serie C 2021-2022, in seguito alla firma del decreto ministeriale che istituisce la zona bianca in Sicilia, sarà aperta al pubblico. I biglietti per i settori Curva, Gradinata e Tribuna sono in vendita fino alle ore 17:15 (QUI I DETTAGLI).

I tifosi potranno seguire la partita anche su Eleven Sports: il match sarà, dunque, visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale (www.elevensports.com) o sul canale Youtube dello stesso. Per gli utenti all’estero, invece, la gara sarà disponibili in streaming sulla piattaforma "196 Sports".

Ma non solo; Palermo-Foggia sarà trasmessa anche in diretta tv su Sky Sport, sul canale 251 (Satellitare), con visione inclusa nel pacchetto calcio.