Serie C-Girone C, Palermo-Catanzaro: biglietti in vendita per i supporters rosanero

80 tagliandi in vendita per Palermo-Catanzaro

Il Palermo comunica che, a partire da oggi alle 15:30, saranno in vendita sul circuito Vivaticket 80 biglietti interi per la partita Palermo-Catanzaro in programma domenica 19 settembre alle ore 14.30 allo stadio Renzo Barbera, nei settori Curva, Gradinata e Tribuna. La disponibilità di tali biglietti è stata generata dal riempimento solo parziale del settore ospiti, che ha quindi dato modo di sbloccare i posti invenduti ora acquistabili dai tifosi rosanero non abbonati.