Serie C- girone C, Palermo-Casertana: il match del “Barbera” sarà diretto dal signor Francesco Cosso

Nel weekend andrà in scena la quindicesima giornata del campionato di Serie C.

La Lega Pro ha reso note le designazioni arbitrali valide per il prossimo turno della terza serie italiana.

Domenica 13 dicembre il Palermo di Roberto Boscaglia sarà impegnato nel match interno contro la Casertana, la gara è in programma alle ore 14.30 allo stadio “Renzo Barbera”. Designato per l’incontro il signor Francesco Cosso della sessione di Reggio Calabria. Assistenti del fischietto calabrese saranno i signori Rinaldi e Barone, mentre il quarto ufficiale sarà il signor Catanoso, anch’egli della medesima sezione del direttore di gara.

Di seguito le designazioni ufficiali per il prossimo turno di Serie C–Girone C:

Avellino–Ternana: Mario Vigile di Cosenza (Vitali-Salvalaglio, Cavaliere di Paola)

Bari–Vibonese: Mario Saia di Palermo (De Angelis-Bartolomucci, Rutella di Enna)

Bisceglie–Catanzaro: Matteo Gualtieri di Asti (Valente-Salama, Pascarella di Nocera Inferiore)

Cavese vs Virtus Francavilla: Emanuele Frascaro di Firenze (Cravotta-Camilli, Vingo di Pisa)

Juve Stabia–Potenza: Cristian Cudini di Fermo (Pintaudi-Politi, Centi di Viterbo)

Monopoli–Foggia: Francesco Carrione di Castellammare di Stabia (Feraboli-Manietti, Garofalo di Torre del Greco)

Turris–Teramo: Valerio Maranesi di Ciampino (Votta-Dell’Orco, Ancora di Roma 1)

Viterbese–Catania: Federico Longo di Paola (Lattanzi-Valletta, Scatena di Avezzano)