SERIE C-GIRONE C, PALERMO-BARI: LE PROBABILI FORMAZIONI

La sfida tra Palermo e Bari è in programma domenica 19 dicembre, alle ore 14:30, allo Stadio "Renzo Barbera"

Il Palermo cerca i tre punti nel match in programma domenica pomeriggio contro il Bari . Alle ore 14:30, allo Stadio "Renzo Barbera", andrà in scena la sfida valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C . Gli uomini di Giacomo Filippi torneranno, dunque, in campo dopo la sconfitta rimediata in trasferta, in occasione del derby di Sicilia. Un Catania più intenso, brillante e volitivo ha battuto con merito un Palermo sterile, poco lucido e tradito dai nervi. E ora la vetta della classifica dista otto punti.

Non una sfida come le altre, quella contro la capolista del Girone C, reduce dalla vittoria conquistata per 3-1 contro il Taranto. Una partita che offre molteplici motivi di interesse. Ed al cospetto della squadra allenata da Michele Mignani, Filippi ed il suo staff non potranno contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, sia Alberto Almici, sia Gregorio Luperini, entrambi squalificati dal Giudice Sportivo. Ma non solo; con ogni probabilità non ci sarà neanche Giron, alle prese con un problema al piede, così come Marong per un problema all'adduttore.