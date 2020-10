Serie C, girone C: nelle gare pomeridiane regna l’equilibrio, il Teramo si prende il primato. La classifica

Sesta giornata del campionato di Serie C, girone C.

PALERMO-TURRIS, UFFICIALE: PARTITA RINVIATA, MATCH NON SI GIOCHERA’ CAUSA COVID

Non ha disputato la propria partita il Palermo contro la Turris, la gara è stata infatti rinviata a data da destinarsi a causa dei troppi positivi al Covid 19 dei rosanero. Nel pomeriggio sono andate in scena tre gare che sono terminate con altrettanti pareggi. Senza reti le sfida tra Paganese e Virtus Francavilla e tra Casertana e Catanzaro; 1-1 nella sfida tra Potenza e Teramo con i biancorossi che in attesa del Bari si prendono il primato in classifica. La classifica

Teramo 11

Bari 10

Turris 10

Ternana 9

Vibonese 8

Catanzaro 8

Avellino 6

Juve Stabia 7

Catania 6

Bisceglie 6

Potenza 5

Viterbese 4

Monopoli 4

Foggia 3

Casertana 3

Paganese 3

Virtus Francavilla 2

Cavese 1

Palermo 1 **

Trapani (escluso)

** 2 gare da recuperare