Serie C, girone C: la Ternana vince il recupero a Potenza e si avvicina alla B, Catanzaro terzo

La Ternana vince anche a Potenza e si avvicina sempre più alla B.

Gli umbri nel pomeriggio hanno disputato la sfida contro i lucani valida per il recupero della 24a giornata del campionato di Serie C (girone C). I rossoneroverdi si sono imposti per 2-0 sul campo del Potenza grazie alle reti siglate da Furlan al 40′ del primo tempo e da Falletti al 75′. Nell’altra sfida pomeridiana il Catanzaro, nel match valido per il recupero della 31Aa, ha vinto 1-0 in casa della Cavese con i calabresi che si sono dunque piazzati al terzo posto in classifica scavalcando il Bari.

CLASSIFICA

Ternana* 75

Avellino* 60

Catanzaro** 54

Bari* 53

Juve Stabia 49

Foggia 47

Catania* 46

Teramo* 42

Casertana 41

Palermo** 39

Viterbese* 35

Monopoli** 34

V.Francavilla 34

Turris* 34

Potenza** 31

Vibonese* 28

Paganese 27

Bisceglie* 24

Cavese*** 16



* gare in meno