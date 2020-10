Serie C, girone C: la Ternana travolge il Catania, il Monopoli ferma il Bari. Risultati e classifica

Sesto turno di Serie C, girone C.

Non è sceso in campo il Palermo di Roberto Boscaglia a causa della decisione della Lega Pro che ha accolto l’indicazione dell’ASP e deciso di posticipare il match contro la Turris dopo i numerosi contagi da Covid dei rosanero. Si sono invece disputati i match validi per il turno attuale, si attendono solo le sfide tra Juve Stabia–Cavese e Foggia–Avellino in programma giovedì 22 ottobre. In serata intanto vittoria schiacciante della Ternana che ha surclassato per 3-1 in trasferta il Catania, per gli umbri in rete Partipilo, Raicevic e Defendi; pari senza reti per il Bari che non va oltre lo 0-0 in casa del Monopoli.

Risultati

Casertana-Catanzaro 0-0

Catania-Ternana 1-3

Monopoli-Bari 0-0

Paganese-Virtus Francavilla 0-0

Palermo-Turris (rinviata)

Potenza-Teramo 1-1

Viterbese-Bisceglie 1-1

Classifica

Ternana 12

Teramo 11

Bari 11

Turris 10

Vibonese 8

Catanzaro 8

Avellino 7

Juve Stabia 7

Bisceglie 7

Catania 6

Potenza 5

Viterbese 5

Monopoli 5

Foggia 3

Casertana 3

Paganese 3

Virtus Francavilla 2

Cavese 1

Palermo 1 **

Trapani (escluso)

** 2 gare da recuperare