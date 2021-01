Serie C, girone C: la Ternana sa solo vincere, il Bari cade a Teramo e il Francavilla punta il Palermo. La classifica

21a giornata del campionato di Serie C (girone C).

Alle 12,30 il Palermo non è riuscito ad avere la meglio del Potenza con i rosanero che non sono andati oltre lo 0-0 in casa della compagine lucana. Nel pomeriggio si sono poi disputati altri tre match validi per il suddetto turno: vince ancora la Ternana che supera 3-1 la Paganese, scivolone del Bari che perde 2-1 a Teramo. Vittoria casalinga anche per la Virtus Francavilla che ha la meglio della Turris, è 3-1 per i calabresi.

Potenza-Palermo 0-0

Teramo-Bari 2-1

Ternana-Paganese 3-1

Virtus Francavilla-Turris 3-1

Foggia-Casertana (ore 17,30)

CLASSIFICA

Ternana 52*

Bari 41*

Avellino 34 **

Teramo 32*

Catanzaro 32**

Catania 30***

Foggia 29**

Turris 27*

Palermo 26*

Virtus Francavilla 25*

Casertana 24***

Juve Stabia 23**

Vibonese 22**

Monopoli 20**

Viterbese 19**

Potenza 17*

Bisceglie 15 **

Paganese 12**

Cavese 9**

* riguardano le gare in meno (da recuperare) e di riposo vista l’esclusione del Trapani