Serie C, girone C: la Ternana continua a volare, il Bari inciampa sulla Vibonese. La classifica aggiornata

Quindicesima giornata del campionato di Serie C (girone C).

Il Palermo supera agilmente la Casertana grazie alle reti messe a segno da Rauti nel primo tempo e da Lucca nella ripresa. Nelle altre tre gare del primo pomeriggio il Catanzaro archivia la pratica Bisceglie con un 3-1 a domicilio, pareggio senza reti tra Cavese e Virtus Francavilla. Vince il Catania in casa della Viterbese: al gol del vantaggio laziale firmato da Bezzicchieri, rispondono Pecorino a 10 minuti dalla fine e Sarao su rigore al 94′. Le gare delle 17,30 confermano la solita Ternana che non ha intenzione di fermarsi, 2-1 in casa dell’Avellino e primo posto fortificato grazie anche al pari interno del Bari contro la Vibonese. Vittoria esterna conquistata dal Foggia che ha la meglio del Monopoli (2-3), parità (1-1) nel match tra Turris e Teramo.

RISULTATI

Juve Stabia-Potenza 2-0 (giocata sabato)

Palermo-Casertana 2-0

Bisceglie-Catanzaro 1-3

Cavese-Virtus Francavilla 0-0

Viterbese-Catania 1-2

Avellino-Ternana 1-2

Bari-Vibonese 0-0

Monopoli-Foggia 2-3

Turris-Teramo 1-1

CLASSIFICA

Ternana 39

Bari 30*

Teramo 26*

Foggia 24

Catania 23

Catanzaro 22*

Juve Stabia 21

Avellino 21 **

Turris 21***

Palermo 19*

Vibonese 18

Virtus Francavilla 15

Casertana 15**

Monopoli 13**

Paganese 12*

Viterbese 12*

Potenza 10

Bisceglie 10 ***

Cavese 7*

* riguardano le gare in meno (da recuperare) e di riposo vista l’esclusione del Trapani