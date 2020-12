Serie C, girone C: la Juve Stabia archivia la pratica potenza, campani al sesto posto. La classifica aggiornata

La Juve Stabia supera 2-0 il Potenza e porta a casa tre punti importanti.

I campani aprono la quindicesima giornata del girone C battendo i lucani con un gol per tempo: al 32′ vantaggio gialloblu firmato Scaccabarozzi, la chiude al 76′ una rete di Bubas. Vittoria importante quella ottenuta dalle ‘Vespe’ che si portano così a quota 21 in classifica, appaiando al sesto posto Avellino e Foggia.

CLASSIFICA

Ternana 36*

Bari 29**

Teramo 25**

Catanzaro 22*

Juve Stabia 21

Avellino 21 ***

Foggia 21*

Catania 20*

Turris 20****

Vibonese 17*

Palermo 16**

Virtus Francavilla 14*

Casertana 15***

Monopoli 13***

Paganese 12*

Viterbese 11**

Potenza 10

Bisceglie 10 ***

Cavese 6**

* riguardano le gare in meno (da recuperare) e di riposo vista l’esclusione del Trapani