Serie C, girone C: il Palermo chiude settimo e sfiderà il Teramo, risultati e griglia completa

38a giornata del campionato di Serie C (girone C).

Si è chiusa la stagione regolare del campionato di Serie C che ha visto il Palermo di mister Filippi chiudere al settimo posto in classifica. Un piazzamento non auspicabile solo qualche mese fa per i rosanero che nel primo turno playoff affronteranno al “Renzo Barbera” il Teramo vittorioso 2-0 sulla Viterbese. Pareggia in rimonta il Catania in quel di Foggia e spedisce proprio i rossoneri al nono posto in classifica. Chiude al secondo posto in classifica il Catanzaro che pareggia 2-2 in casa, pari anche per l’Avellino che a pari punti si deve comunque accontentare del terzo posto. Tre punti per il Bari che si prende la quarta piazza, quinta la Juve Stabia e sesto il Catania.

RISULTATI 38A GIORNATA

Bari-Bisceglie 2-1

Casertana-Paganese 1-1

Catanzaro-Monopoli 2-2

Cavese-Avellino 1-1

Foggia-Catania 2-2

Teramo-Viterbese 2-0

Ternana-Juve Stabia 3-4

Vibonese-Turris 1-1

Virtus Francavilla-Palermo 1-3

riposa: Potenza

CLASSIFICA FINALE

Ternana 90*

Catanzaro 68

Avellino 68

Bari 63

Juve Stabia 61

Catania 59

Palermo 53

Teramo 52

Foggia 51

Casertana 45

Monopoli 41

Viterbese 40

Potenza 39

Turris 39

Virtus Francavilla 38

Vibonese 36

Paganese 32***

Bisceglie 30***

Cavese 23**

Trapani (estromesso)

*promosso in B

**retrocessa in D

*** playout

PLAY OFF (PRIMO TURNO)

Palermo-Teramo

Catania-Foggia

Juve Stabia-Casertana