Serie C, girone C: il Palermo cade a Foggia, il Catania inciampa sulla Cavese. Ternana macchina perfetta. La classifica aggiornata

Quattordicesimo turno di Serie C (girone C).

Il Palermo cade 2-0 in casa del Foggia al termine di una sfida davvero giocata male dai rosanero che hanno creato poco in zona offensiva. Nelle altre gare delle ore 15,00 continua la striscia positiva della Ternana che supera agevolmente il Bisceglie con un secco 3-0 grazie alle reti di Proietti e alla doppietta di Partipilo. Due delle tre gare rimanenti terminano in pareggio: 1-1 tra il Catania e la Cavese e 2-2 tra il Teramo e la Vibonese 2-2. Vince all’ultimo respiro la Viterbese che supera 3-2 in trasferta il Potenza e conferma la propria forma.

RISULTATI

Paganese-Bari 0-1 (giocata ieri)

Foggia-Palermo 2-0

Catania-Cavese 1-1

Potenza-Viterbese 2-2

Teramo-Vibonese 2-2

Ternana-Bisceglie 3-0

Catanzaro-Turris (ore 17,30)

Virtus Francavilla-Avellino (ore 17,30)

CLASSIFICA

Ternana 36

Bari 29*

Teramo 25*

Foggia 21

Turris 20***

Juve Stabia 18

Avellino 18 ****

Vibonese 17

Palermo 16*

Monopoli 13***

Paganese 12

Viterbese 11*

Virtus Francavilla 11*

Potenza 10

Bisceglie 10 ***

Casertana 9***

Cavese 6*

* riguardano le gare in meno (da recuperare) e di riposo vista l’esclusione del Trapani